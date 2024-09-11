Президент Садыр Жапаров встретился с узбекским тренером по боксу Акмалем Хасановым. Он подарил Хасанову автомобиль за вклад в победу кыргызского чемпиона на Олимпиаде.

«Наши предки в знак признания преподносили своим героям скакунов. Сейчас принято дарить автомобили. Но дух традиции остается неизменным — это выражение уважения и благодарности за выдающиеся заслуги»,

— заявил глава государства.

Тренер Хасанов отметил, что, не задумываясь, согласился стать секундантом Сейитбек уулу. Хасанов пожелал, чтобы на следующей Олимпиаде кыргызстанцы завоевали золотую медаль.

Боксер Мунарбек Сейитбек уулу был Олимпиаде без личного тренера. Тренер Беганас Султанбаев болел за своего ученика из дома — он не смог поехать в Париж из-за отсутствия аккредитации. В этой связи секундировать Мунарбека в боях вызвался узбекский тренер Акмаль Хасанов. Позже за помощь кыргызстанцу ему вручили медаль им. Айтматова.