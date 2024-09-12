Фигуранта Кемпир-Абадского дела Азимбека Бекназарова вызвали на допрос в ГКНБ и арестовали. Об этом заявил сын политика Руслан Бекназаров в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

Он рассказал, что его отца сегодня вызывали на допрос в ГКНБ из-за его дел во Временном правительстве.

«[По этому делу] его дважды допрашивали, на третий раз — арестовали»,

– рассказал он.

Также Руслан заявил, что накануне его отцу звонил некий «приближенный» к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву человек. По словам Бекназарова-младшего, этот человек предлагал Азимбеку Бекназарову опубликовать некое обращение, касающееся Кемпир-Абадского водохранилища, а также текст о том, что «Кыргызстан победил в этом вопросе». Однако, как отметил Руслан, политик отказался делать это, поскольку не видел материалов дела.

В ГКНБ пока не комментировали информацию о задержании Азимбека Бекназарова и заявление его сына.

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