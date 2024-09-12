Депутатка фракции «Альянс» Гулкан Молдобекова прокомментировала Радио «Азаттык» задержание ее помощника сотрудниками ГКНБ.
Она подчеркнула, что находится в Узбекистане и была шокирована, узнав о произошедшем.
По словам Молдобековой, обыск и задержание ее помощника проходили не в ее кабинете, а в приемной. Как она отметила, задержание, возможно, связано с подделкой документов.
«Получила информацию, что у моего помощника были свои дела, из-за которых его задержали. Один [из помощников] был на практике, я еще не подписывала документы по нему. Я слышала лишь, что это связано с подделкой документов. Ранее он был водителем в шестом созыве, а в седьмом я взяла его к себе помощником [..] Я с ним пока не связывалась»,
— сказала депутатка.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ГКНБ обыскали кабинете депутатки Гүлкан Молдобековой. Позже издание 24.kg опубликовало видео, как из здания Жогорку Кенеша в наручниках выводят двоих мужчин.
В ГКНБ пока не комментировали эту информацию.
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