Глава сборной Кыргызстана по көкпару Эрлан Абдыкапаров заявил, что на финальном поединке против Казахстана «была несправедливость».

По его словам, на игре судьи были на стороне казахской команды.

«Мы знали, что будет несправедливость, но не думали, что в такой степени: казахские спортсмены давили на нас, [судьи] свистели в свою пользу»,

— сказал он.

Абдыкапаров также отметил, что на кыргызских спортсменов «оказывалось давление не только со стороны судей, но и со стороны казахстанских силовиков». Казахстанские силовые структуры пока не комментировали это.

В свою очередь глава казахской сборной Акылбай Манкеев извинился за то, что игрок под номером 10 ударил кнутом кыргызского спортсмена. Он заявил, что в спорте иногда такое случается.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как кыргызские спортсмены, выражая недовольство несправедливостью результатом игры, снимают с себя завоеванные медали и уходят с церемонии награждения.

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