В Кыргызстане идет сборка сверхлегких малогабаритных двухместных вертолетов. Видео опубликовал в Facebook глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Цена вертолета — больше 60 тысяч долларов. Он оснащен 70-литровым топливным баком и имеет дальность 600 км с максимальным временем полета три часа.

«Сейчас есть пять таких вертолетов. Научиться управлять вертолетом не тяжело, оказывается. В Ош на машине можно добраться за 10 часов, а на этом вертолете — всего за три»,

— рассказал Орунбеков.

По его словам, вертолеты производит транснациональная корпорация «Шумкар». Комплектующие части поставляет польская компания.

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