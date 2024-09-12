В Кыргызстане идет сборка сверхлегких малогабаритных двухместных вертолетов. Видео опубликовал в Facebook глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков.
Цена вертолета — больше 60 тысяч долларов. Он оснащен 70-литровым топливным баком и имеет дальность 600 км с максимальным временем полета три часа.
«Сейчас есть пять таких вертолетов. Научиться управлять вертолетом не тяжело, оказывается. В Ош на машине можно добраться за 10 часов, а на этом вертолете — всего за три»,
— рассказал Орунбеков.
По его словам, вертолеты производит транснациональная корпорация «Шумкар». Комплектующие части поставляет польская компания.
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