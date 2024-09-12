Сборная Кыргызстана 11 сентября завоевала 15 медалей: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых на Всемирных играх кочевников.

Кыргызстанцы получили награды в мас-рестлинге, аударыспаке, стрельбе из лука, алыше и куреше.

Сегодня сборные Кыргызстана и Казахстана сразятся в финале по көкбөрү и көкпару.

Ранее кыргызстанские спортсмены завоевали 23 медали. Так, в копилке у сборной КР 38 наград.

Однако в общемедальном зачете Кыргызстан теперь расположился на третьем месте — первые два места делят Казахстан и Узбекистан. Всемирные игры кочевников проходят в Астане с 8 по 13 сентября.

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