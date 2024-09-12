На кыргызско-узбекской границе в Ноокенском районе Джалал-Абадской области возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Кен-Сай-автодорожный».

КПП работает круглосуточно. Его пропускная способность — более 11 тысяч человек и 300 транспортных средств в сутки.

В 2009 году КПП прекратил свою работу — его пришлось строить «практически с нуля» по международным стандартам, рассказали в Погранслужбе. Там добавили, что КПП подключен к Центру мониторинга Погранслужбы. Таким образом, за обстановкой на пункте и деятельностью военнослужащих будет вестись тщательное наблюдение.

В Джалал-Абадской области сейчас работают четыре контрольно-пропускных пункта, еще шесть в Ошской и Баткенской областях.

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