Президент РФ Владимир Путин издал указ о награждении главы Кабмина КР Акылбека Жапарова орденом Дружбы. Об этом стало известно на пленарном заседании VI-го Кыргызско-Российского экономического форума, проходящем в Иссык-Кульской области.

Награду Жапарову вручил замглавы правительства РФ Алексей Оверчук «за заслуги в развитии стратегического партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Россией и Кыргызстаном».

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