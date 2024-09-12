В патрульной милиции отреагировали на жалобы студентов. Там заявили, что в результате смены учебного режима снизилась нагрузка на дорогах.

«По меньшей мере 40% учащихся школ (примерно 80 тысяч школьников) выезжают на учебу с 6:30 до 7:00 часов утра. Оставшиеся 60% начинают движение с 7:00 до 7:30. Это позволило равномерно распределить нагрузку на улично-дорожную сеть от частного авто (родителей, везущих детей в школу) и на общественный транспорт в утренние часы пик»,

— отметили в УПСМ.

Также по их данным, большая часть студентов начали выезжать на учебу с 9:00 часов утра, минуя часы пик.

«Около 30 % студентов имеют частный автотранспорт. В связи с чем, можно предположить, что нагрузка на улично-дорожную сеть от частного автотранспорта также была снижена на 30%»,

— заявили в УПСМ.

В ведомстве добавили, что общественный транспорт курсирует до 24.00 часов ночи.

Ранее студенты вузов и колледжей запустили петицию с требованием отменить новый учебный график. Они отмечают, что не могут провоцировать пробки, так как сами пользуются общественным транспортом. Кроме того, многие из них совмещают учебу с работой. Но из-за поздних занятий это стало невозможным, жалуются студенты. С 4 сентября петицию подписали больше 900 студентов. На фоне этого депутаты ЖК также призвали Кабмин и мэрию Бишкека вернуть прежний график учебы.

В конце июля глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, согласно которому уроки в столичных школах могут начинаться раньше 8 утра, а занятия в колледжах и вузах — не ранее 10:00.

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