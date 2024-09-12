Младшего инспектора УОБДД, сержанта милиции освободили от занимаемой должности с понижением после махинаций с бананами, сообщили в МВД.

Как отметили в ведомстве, служебное расследование провело ГУОБДД. Кроме инспектора, наказан и его начальник — за то, что «не контролировал должным образом работу своих подчиненных». Ему объявлен выговор.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в форме УОБДД взвешивал маленькие бананы и брал чек за них, а в пакет клал большие. Работник супермаркета на видео отметил, что «этот сотрудник неоднократно посещает магазин и проделывает эту махинацию».

После этого, по данным «Апреля», на сеть супермаркетов и их сотрудников стали оказывать давление, чтобы те удалили видео.

видео: tokmok_life

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