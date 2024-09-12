Команда Кыргызстана по көкпару уступила в финальном поединке команде Казахстана со счетом 4:5 на Всемирных играх кочевников.

В начале первого тайма кыргызстанцы вели со счетом 3:1. На 13-й минуте казахстанский игрок Улан Байтореев ударил кыргызстанца камчой. Игру остановили для выяснения обстоятельств. В результате казахстанца отстранили на две минуты.

Второй тайм завершился ничьей — 4:4. Однако судья дал дополнительные 10 минут, где казахстанцам засчитали 1 балл. Таким образом, игра завершилась со счетом 4:5 в пользу Казахстана.

Теперь в 17:30 сборные Кыргызстана и Казахстана встретятся в финале по көкбөрү.

Кыргызстан по итогам четвертого дня игр кочевников в общекомандном зачете занимает третье место — первые места делят Казахстан и Узбекистан.

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