В ГКНБ подтвердили арест политика и фигуранта Кемпир-Абадского дела Азимбека Бекназарова. Как сообщили в спецслужбе, ГКНБ расследует уголовное дело по факту хищения и растраты денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме Правительства во время апрельской революции 2010 года.

В Госкомитете заявили, что следствие установило причастность Бекназарова к присвоению этих средств. По данным спецслужбы, политик пытался легализовать средства — Бекназаров покупал дорогостоящие объекты недвижимости на территории курортной зоны озера Иссык-Куль, в Бишкеке, а также в Чуйской и Джалал-Абадской областях, оформляя их на подставных лиц.

Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября и поместили в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере (статья 222 часть 3 пункт 3 УК КР).

«Органами нацбезопасности проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на привлечение к ответственности всех причастных лиц», — сообщили в ГКНБ.

Пресс-служба Госкомитета также распространила аудиозаписи телефонных разговоров Бекназарова с Алмазбеком Атамбаевым и Темиром Сариевым. Эти записи появились в сети в 2010 году, когда все трое были членами Временного правительства.

В разговоре с Атамбаевым Бекназаров угрожал устроить новую революцию и обвинял Атамбаева в получении взятки в размере $400 тысяч за некое кадровое назначение. Факт разговора позже подтвердил сам Атамбаев, но обвинение в получении взятки отрицал.

В разговоре с Сариевым Бекназаров обсуждал возможность списания одного миллиона долларов. Позже Сариев заявил, что никакого хищения денег не было, а упомянутый миллион долларов был выделен на обеспечение безопасности страны.

По словам сына Азимбека Бекназарова, Русланбека, его отца дважды допрашивали в ГКНБ по факту этих разговоров, а после третьего допроса задержали.