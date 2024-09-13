Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского райсуда об оправдании экс-главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева, обвиняемого в халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в горсуде.

Тем временем адвокат Нурбек Токтакунов у себя в Facebook напомнил, что Матмусаева обвиняли в халатности — за то, что тот не ввел план «Перехват», зная о насильственном похищении девушки.

«Тогда районная милиция валила [обвинение] на Матмусаева, а Матмусаев — на районную. Прокуратура и суд знают, что халатность была. Халатность была — а виновных в халатности нет. Вот суть этого решения [об оправдании]»,

— заявил адвокат.

По словам Токтакунова, теперь «в сознании милиции еще глубже закрепилась мысль, что “все разводится” и “рука руку моет”».

Адвокат призвал общественность и женские организации не переставать акцентировать внимание на такие преступления. Сам же он заявил, что будет дальше вести дело погибшей Айзады Канатбековой.

Первомайский райсуд Бишкека 8 мая оправдал Бакыта Матмусаева по этому делу. Тогда, по словам адвоката Токтакунова, судья Уметалиева заявила, что не было доказательств того, что Матмусаев должен был ввести план «Перехват». Сам же Матмусаев на одном из заседаний заявил, что не признает своей вины.

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