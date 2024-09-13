В ГКНБ прокомментировали задержание сотрудниками спецслужбы помощника депутатки парламента Гүлкан Молдобековой.

По данным спецслужбы, в 2021 году мужчина трудоустроился в Жогорку Кенеш с поддельными документами. С тех пор, как отметили в госкомитете, он незаконно получал зарплату и премиальные выплаты.

Сколько составил ущерб, еще устанавливается, добавили в ГКНБ. По их информации, мужчину также подозревают в мошенничестве.

«Задержанный прикрывался именем высшего руководства страны за оказание посреднических услуг и решение различных вопросов, обманным путем завладевал крупной суммой денежных средств граждан»,

— заявили в спецслужбе.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Следствие устанавливает все эпизоды преступлений.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ГКНБ обыскали кабинет депутатки Гүлкан Молдобековой. Позже издание 24.kg опубликовало видео, как из здания парламента в наручниках выводят двоих мужчин.

Как рассказала сама Молдобекова, во время задержания ее помощника она находилась в Узбекистане. Однако узнала, что тот подозревается в подделке документов. Депутатка отметила, что другой задержанный на видео — практикант, документы которого она еще не подписывала, как своего помощника.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop