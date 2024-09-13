В соцсетях накануне распространилось видео, на котором мужчина материт своего сына и угрожает ему избиением, если тот не будет слушаться отца.

Как сообщили в МВД, руководство взяло этот инцидент на контроль — в тот же день факт зарегистрировали и начали доследственную проверку.

Милиция установила, что мужчина, который запугивал своего ребенка — 39-летний житель Алайского района Ошской области.

По предварительным данным, мужчина ругал ребенка на камеру, чтобы запугать супругу, находящуюся на заработках в России. Женщина работает там, чтобы закрыть кредит, рассказали изданию Turmush в районном управлении труда и соцзащиты.

Как сообщили «Клоопу» в УВД Ошской области, милиционеры отвели ребенка к врачам. Мальчика осмотрели, на теле каких-либо телесных повреждений не обнаружили.

Ребенка передали родным его матери. По данным Turmush, двое других детей женщины уже находятся у ее родных.