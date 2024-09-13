В Баку 9-11 сентября прошло третье заседание комиссии по общему алфавиту тюркского мира Организации тюркских государств (ОТГ). На нем утвердили алфавит, состоящий из 34 букв.

Об этом сообщила турецкая телерадиокомпания «ТРТ». По ее информации, на заседании члены комиссии и представители стран-членов ОТГ внесли изменения в первоначальный проект алфавита 1991 года.

«Каждая буква [из 34] в предложенном алфавите представляет различные фонемы, присутствующие в тюркских языках»,

— заявили они.

По словам Тюркской академии, при сотрудничестве которой прошло заседание, новый алфавит будет «способствовать взаимопониманию между тюркскими народами, одновременно сохраняя их языковое наследие».

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