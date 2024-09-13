По делу журналистов проходят по крайней мере еще два человека — расследователь Болот Темиров и журналист Улан Нурманбетов. Об этом сам Темиров сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, против него, Нурманбетова и других «неопределенных людей» возбудили дело по той же статье, что и против 11 бывших и действующих сотрудников Temirov Live.

«Оказывается, немногие знают, что против меня, Улана и других неопределенных людей есть дело, выделенное от 26 апреля по той же статье»,

— написал он.

Известно, что Нурмамбетову заочно предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки». Также 16 апреля Первомайский райсуд вынес решение об аресте Нурманбетова — в этот же день журналист был объявлен в розыск.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам. Однако, как стало известно, остальным журналистам, включая Темирова и Нурманбетова, предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

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