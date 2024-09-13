В город Нарын привезли шесть троллейбусов из столицы. В ближайшие дни троллейбусы начнут курсировать по городу, сообщила мэрия Нарына.

«Благодарим за поддержку развития общественного транспорта в Нарыне»,

— обратились в муниципалитете к главе Кабмина Акылбеку Жапарову и мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву.

В конце июля в мэрии Нарына сообщили, что к ним привезут лишь несколько троллейбусов из Бишкека в целях «устранения нехватки общественного транспорта».

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop