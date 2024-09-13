Сборная Кыргызстана 12 сентября завоевала 15 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и пять бронзовых на Всемирных играх кочевников.

Кыргызстанцы заняли призовые места по следующим состязаниям: көк-бөрү, көкпар, тогуз коргоол, татар күрөшү, аба ашыртмалы күрөшү.

Ранее сборная КР завоевала 38 медалей. Так, в копилке кыргызской сборной теперь 53 медали. В общекомандном зачете Кыргызстан расположился на втором месте, на первом — Казахстан.

Сегодня в Астане проходит последний день игр кочевников.

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