В Минтруда сообщили, что взяли под контроль дело ребенка из Алайского района Ошской области, отец которого угрожал ему избиением.

По данным министерства, для ребенка разработали индивидуальный план защиты. Мальчика изъяли из семьи и поместили в фостерную семью до завершения расследования.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где мужчина угрожал своему сыну избиением на видео, пытаясь запугать супругу, работающую в России. Руководство МВД взяло этот инцидент на контроль — в тот же день факт зарегистрировали и начали доследственную проверку. По данным милиции, врачи осмотрели ребенка и не обнаружили на его теле каких-либо телесных повреждений.

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