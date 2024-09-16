Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для политика и фигуранта Кемпир-Абадского дела Азимбека Бекназарова.

Как сообщили «Клоопу» в суде, 14 сентября судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ. Бекназаров будет находиться в СИЗО-1 до 2 ноября.

При этом адвокат политика настаивал на том, чтобы Бекназарова перевели под домашний арест, настаивая на том, что арест был незаконным, а обвинения беспочвенны.

Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября и поместили в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере (статья 222 часть 3 пункт 3 УК КР).

По данным спецслужб, политик причастен к хищению и растрате денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме Правительства во время апрельской революции 2010 года. В ГКНБ отметили, что, по версии следствия, Бекназаров пытался легализовать средства — покупал дорогостоящие объекты недвижимости на территории курортной зоны озера Иссык-Куль, в Бишкеке, а также в Чуйской и Джалал-Абадской областях, оформляя их на подставных лиц.

Пресс-служба Госкомитета также распространила аудиозаписи телефонных разговоров Бекназарова с Алмазбеком Атамбаевым и Темиром Сариевым, записанных в 2010 году.

В одной из аудиозаписей Бекназаров угрожал Атамбаеву устроить новую революцию и якобы обвинял того в получении взятки в размере $400 тысяч за некое кадровое назначение. Факт разговора позже подтвердил сам Атамбаев, но обвинение в получении взятки отрицал.

В разговоре с Сариевым же Бекназаров обсуждал возможность списания одного миллиона долларов. Позже Сариев заявил, что никакого хищения денег не было, а упомянутый миллион долларов был выделен на обеспечение безопасности страны.

По словам сына Азимбека Бекназарова, Русланбека, его отца дважды допрашивали в ГКНБ по факту этих разговоров, а после третьего допроса задержали.

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