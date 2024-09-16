Госкомитет нацбезопасности инициировал законопроект о поправках в некоторые законодательные акты в сфере «противодействия коррупции». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Законопроектом предлагается полностью исключить штрафы за коррупционные статьи, а при признании вины и возмещении материального ущерба будут назначать наказание «не менее половины максимального срока лишения свободы».

«Только единицы виновных должностных лиц привлекаются к реальным срокам лишения свободы. К большинству зачастую применяются только штрафы, а нанесенный ими ущерб государственным и общественным интересам порой несопоставим с наступившими последствиями [приговором]»,

— говорится в справке-обосновании.

Кроме того, ГКНБ хочет ввести для виновных «обязательный и пожизненный» запрет на занятие ими государственных и муниципальных должностей. Также им нельзя будет поступить на военную службу по контракту.

Такой же запрет коснется и близких родственников виновных — в случае, если преступление было тяжким или особо тяжким. Помимо этого, они не смогут устроиться на работу судебным исполнителем или поступить на службу в правоохранительные органы.

К числу коррупционных статей относятся: коррупция, злоупотребление должностным положением, превышение власти, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, заключение заведомо невыгодного контракта, незаконное обогащение, участие должностного лица в предпринимательской деятельности, получение взятки, вымогательство взятки, посредничество во взяточничестве, дача взятки, служебный подлог, незаконная выдача паспорта и халатность.

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с приходом к власти начали программу «кустуризации» — когда политик или бизнесмен, задержанный за махинации и коррупцию, мог выйти на свободу, возместив государству нанесенный ущерб.

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