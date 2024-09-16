В селе Барскоон Иссык-Кульской области милиция задержала двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании девятилетней девочки.

Как сообщили «Клоопу» в УВД области, с заявлением в ведомство обратилась мать несовершеннолетней. По словам женщины, инцидент произошел 9 сентября около 11:30 на участке Кок-Сай.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье об изнасиловании.

Задержаны двое подозреваемых — парни 19 и 25 лет. По решению Джети-Огузского райсуда обоих водворили в СИЗО на два месяца.

Следствие назначило судмедэкспертизы, идет расследование.