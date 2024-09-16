Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов призвал находящихся на заработках в России кыргызстанцев возвращаться на родину. Об этом он написал у себя в Facebook.

Алагозов объяснил свое заявление «нехваткой рабочей силы в стране» — в частности, в швейной и строительной отраслях.

«Разумеется, зарплаты у вас будут такие же, как и в России. Самое главное: разве не лучше работать на родине, рядом со своей семьей. Приезжайте и работайте на нашей земле»,

— обратился он к трудовым мигрантам из Кыргызстана. Алагозов добавил, что граждане могут уточнить информацию по WhatsApp: +996 559 189 900 и по горячей линии: 1899 (для звонков по Кыргызстану).

В начале сентября МИД Кыргызстана просил кыргызстанцев воздержаться от поездок в Россию без «веских оснований». Тогда внешнеполитическое ведомство объяснило это «дополнительными мерами безопасности», которые ранее ввела Россия.

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