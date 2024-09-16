Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что партия «Ата-Журт» не будет участвовать в местных выборах, которые пройдут 17 ноября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он объяснил это решение тем, что партию связывают с его именем.

«Будет неправильно, если я, занимая госдолжность, буду при этом вовлекать партию в эти выборы. В случае необходимости я не буду участвовать в парламентских выборах 2026 года»,

— отметил один из основателей партии «Ата-Журт».

Опережая вопросы, Ташиев ответил, почему он тогда участвовал в парламентских выборах в 2021 году. По его словам, в то время он «был сильно занят и на выборы не обращал внимания».

«Члены партии пришли ко мне и просили позволить им участвовать в выборах от партии «Ата-Журт», и я разрешил»,

— рассказал глава ГКНБ.

Ташиев призвал членов и сторонников партии участвовать в выборах вместе с теми политорганизациями, которые им нравятся.Он заявил, что твердо верит в то, что они «продолжат работать на благо народа, от какой бы партии ни были избраны депутатами».

Также глава ГКНБ призвал кыргызстанцев «не продавать свои голоса» и тщательно подойти к голосованию — не выбирать тех, кто замешан в коррупции или криминале.

«У нас с главой нашего государства Садыром Нургожоевичем есть мечта: построить чистые выборы, чистое общество и государство. Мы укрепим наш сильный, чистый и процветающий Кыргызстан, реализуя эту мечту»,

— закончил он.

Президент Садыр Жапаров 6 сентября подписал указ «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». Так, выборы депутатов 249 местных кенешей назначены на 17 ноября.

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