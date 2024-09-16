Минздрав инициировал проект постановления «О порядке подготовки лиц в области традиционной народной медицины». Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Следует поддержать традиционную медицину как одно из направлений традиционных знаний и выделить ее в самостоятельное научное направление с учетом особенностей национальных традиций и культур»,

— говорится в документе.

Так, Минздрав предлагает изучить и систематизировать народные методы лечения, чтобы разработать обучающую программу для профильных кафедр, институтов и школ.

Кроме того, министерство хочет открыть научно-исследовательский институт или академию для подготовки дипломированных специалистов и проведения клинических испытаний лекарств.

Будущих специалистов инициаторы предлагают обучать иглорефлексотерапии, мануальной терапии, фитотерапии, апитерапии и другим методам. После обучения они смогут работать по бюджетной ставке в медучреждениях.

Согласно постановлению, врачи смогут пройти постдипломное обучение на базе Кыргызского госмединститута переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК). На базе этого же мединститута Минздрав хочет открыть диссертационный совет по защите ученой степени по народной медицине.

Тем временем Кабмину инициаторы предлагают организовать плантации лекарственных трав для последующего производства медицинских препаратов.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop