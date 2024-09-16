В Оше с 16 сентября стартовал проект «Безопасный город». Об этом сообщила мэрия города.
Согласно проекту, специальные устройства будут автоматически фотографировать и снимать на видео нарушения ПДД и выписывать нарушителям штрафы.
Камеры будут отслеживать следующие нарушения:
🔹Превышение скоростного лимита
🔹Движение по полосе для общественного транспорта
🔹Выезд на встречную полосу
🔹Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности
🔹Движение по обочине
🔹Непредоставление преимущества пешеходам на переходе
🔹Разворот на пешеходном переходе
🔹Нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе
🔹Игнорирование дорожных знаков
🔹Проезд на красный сигнал светофора
🔹Невыполнение остановки перед стоп-линией
🔹Нарушение правил остановки и стоянки
🔹Остановка или стоянка на тротуаре
На нарушителей ПДД будут налагать штрафы, а водителям направят уведомления в течение месяца.
Проект «Безопасный город» функционирует в стране с 2019 года. Он реализуется по «сервисной модели». Это подразумевает, что оператор сам устанавливает и обслуживает всю техническую инфраструктуру, а также контролирует работу камер.
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