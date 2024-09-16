В Оше с 16 сентября стартовал проект «Безопасный город». Об этом сообщила мэрия города.

Согласно проекту, специальные устройства будут автоматически фотографировать и снимать на видео нарушения ПДД и выписывать нарушителям штрафы.

Камеры будут отслеживать следующие нарушения:

🔹Превышение скоростного лимита

🔹Движение по полосе для общественного транспорта

🔹Выезд на встречную полосу

🔹Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности

🔹Движение по обочине

🔹Непредоставление преимущества пешеходам на переходе

🔹Разворот на пешеходном переходе

🔹Нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе

🔹Игнорирование дорожных знаков

🔹Проезд на красный сигнал светофора

🔹Невыполнение остановки перед стоп-линией

🔹Нарушение правил остановки и стоянки

🔹Остановка или стоянка на тротуаре

На нарушителей ПДД будут налагать штрафы, а водителям направят уведомления в течение месяца.

Проект «Безопасный город» функционирует в стране с 2019 года. Он реализуется по «сервисной модели». Это подразумевает, что оператор сам устанавливает и обслуживает всю техническую инфраструктуру, а также контролирует работу камер.

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