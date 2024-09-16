В Минсельхозе провели мониторинг цен на продовольственные товары за август и сентябрь 2024 года.

Как заявили в ведомстве, в сентябре цены на ряд продуктов питания снизились на 3% (247 сомов) по сравнению с августом. По данным министерства, на 15 сентября прожиточный минимум составил 7803 сома, тогда как на 15 августа он составлял 8050 сомов.

Согласно информации Минсельхоза, в сентябре цены на килограмм баранины не изменились, говядина подешевела на 8 сомов, а курица – на 1 сом.

По данным Нацстаткома, прожиточный минимум по республике составляет 8144,34 сома. Среднемесячная зарплата в стране — 35 тысяч 298 сомов.

В начале сентября Антимонопольная служба сообщила о росте цен на мясо в Кыргызстане, особенно в Бишкеке, Оше и Токмоке, где килограмм баранины подорожал на 13-35 сомов, а говядины — на 40-60 сомов. Рост цен связывали с дефицитом из-за увеличения экспортных поставок. После жалоб на подорожание мяса Минсельхоз приостановил экспорт скота.

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