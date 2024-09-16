В Лас-Вегасе прошел поединок кыргызстанской спортсменки Валентины Шевченко с мексиканской спортсменкой Алексой Грассо.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей. Тем самым спортсменка вернула себе титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Всего на счету Валентины Шевченко теперь 24 победы при четырех поражениях и одной ничьей. Для Грассо же это поражение стало четвертым в карьере при 16 победах.

Шевченко защищала чемпионский титул UFC непрерывно с 2018 года. В прошлом году она проиграла Алексе Грассо, однако их следующий бой завершился ничьей.

По данным UFC, 36-летняя Шевченко стала первой женщиной в истории UFC, которая дважды становилась чемпионкой в наилегчайшем весе.

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