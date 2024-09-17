Профильный комитет ЖК на заседании 17 сентября одобрил в первом чтении законопроект о вводе штрафов за оскорбления и клевету в СМИ и интернете.

Депутаты Исхак Масалиев и Эльдар Абакиров выступили против принятия законопроекта, отмечая, что документ содержит спорные моменты. Парламентарии также отметили несоразмерность штрафов, установленных Минкультом.

«Законопроект нужно дополнить двумя важными пунктами. Во-первых, это [штрафовать человека за оскорбление в интернете] должен решать не Минкульт, а суд. Поскольку суд — отдельный уполномоченный орган. Во-вторых, штраф должен быть соразмерным. Сейчас говорят, что в Кыргызстане средняя зарплата 30-35 тысяч сомов. Вы же хотите штрафовать на 100 тысяч сомов — это три зарплаты»,

— заявил Абакиров.

Нардеп Бахридин Шабазов выразил опасения, что люди могут начать «провоцировать других на оскорбления» и делать на этом бизнес. Но, тем не менее, он проголосовал «за» принятие документа.

Минкульт предлагает внести поправки в Кодекс КР о правонарушениях. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести за клевету в СМИ и интернете. По словам инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

Правозащитные организации «Институт Медиа Полиси» и «Правовая клиника “Адилет”» проанализировали законопроект и заявили о рисках для каждого кыргызстанца. По их мнению, такой закон позволит Минкультуры на свое усмотрение цензурировать любого гражданина.

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