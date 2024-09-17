Профильный комитет ЖК 17 сентября одобрил законопроект о запрете скутеров на озере Иссык-Куль.

Депутат Эльдар Сулайманов заявил, что разработал документ из-за участившихся количеств происшествий с участием гидроциклов, в результате которых гибнут люди.

«Транспортные средства сдаются в аренду всем подряд без какого-либо контроля. Вне зависимости от состояния человека: пьяный он или трезвый, взрослый или ребенок. Проверка навыков управления скутером практически не проводится. Все это делается в погоне за прибылью»,

— сказал парламентарий.

По словам Сулайманова, использование скутеров также вредит экологии и здоровью отдыхающих: выхлопные газы и остатки топлива остаются в воде.

В конце июня депутат Эльдар Сулайманов предложил внести поправки в закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и в Кодекс КР о правонарушениях.

Так, согласно документу, нарушителей запрета предлагают штрафовать на 5 тысяч сомов физлиц, а юрлиц — на 10 тысяч. За повторное нарушение сумма штрафа для физлиц увеличится до 15 тысяч сомов, а для юрлиц — до 20 тысяч.

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