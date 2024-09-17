Минкультуры потребовало от блогера Али Эргешова удалить «в кратчайшие сроки» видеоматериал с его YouTube-канала «Эл билсин». В ролике речь шла о девятилетней девочке, которую домогался сосед в селе Джал Сокулукского района.

В министерстве заявили, что на канале опубликована «недостоверная информация» и нарушено законодательство в сфере журналистской этики.

«В начале видеоматериала [автор] добавил слова матери девочки о том, что та видела домогательства. Затем приведены мнения четырех человек, которые заявили, что подозреваемый в домогательстве хороший человек. Однако в самом материале полностью мнения этих людей не использованы. Это свидетельствует о попытке автора опровергнуть претензии пострадавшей стороны. Короткая похвала может манипулировать зрителями»,

— отметили в ведомстве.

В Минкульте подчеркнули, что блогер в своем материале «не раз навязывал зрителям свое мнение».

«Он сделал вывод, что «если бы девочка действительно подверглась домогательствам, то она заплакала бы, убежала и подняла шум». При этом [автор] не спросил мнение специалистов, экспертов или официальных учреждений по этому вопросу»,

— заявили в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что блогер показал записи с

камер видеонаблюдения, на которых не закрыл лица несовершеннолетних детей, и нарушил тем самым закон «О СМИ».

В апреле в селе Джал Сокулукского района милиция задержала 40-летнего подозреваемого в домогательстве к девятилетней девочке. По словам матери пострадавшей, подозреваемый «позвал девочку за гаражи и проник в нее пальцами». Мужчине предъявлено обвинение о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

На YouTube-канале Али Эргешова 142 тысячи подписчиков. В 2023 он был задержан в аэропорту «Манас» в рамках уголовного дела о хулиганстве. Сам Эргешов заявлял, что это связано с его «профессиональной деятельностью». Позже суд отпустил Эргешова под домашний арест.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop