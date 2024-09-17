Удары камчой и возможная дисквалификация. Почему поссорились кыргызские и казахские спортсмены-улакчы?

Финальный матч по көкпару между Кыргызстаном и Казахстаном на Всемирных играх кочевников вызвал ожесточенные споры. Кыргызские спортсмены жаловались на то, что судейство было несправедливым, а казахстанцы грубо нарушали правила. Казахская сторона все отрицает и предложила дисквалифицировать Кыргызстан на следующих играх из-за неспортивного поведения.

С 8 по 13 сентября в столице Казахстана Астане прошли пятые Всемирные игры кочевников (ВИК), участие в которых приняли более 2,5 тысяч спортсменов из 89 стран. Первое место в медальном зачете заняла сборная Казахстана, второе — у сборной Кыргызстана.

Контекст: Скандал, о котором мы пишем, случился в финале игры по к ө кпару. Это казахский национальный вид спорта, аналог кыргызского көк-бөрү. Между двумя версиями игры есть некоторые различия, но основа одна и та же — нужно забросить тушу барана или муляж туши в ворота противника. Кыргызские и казахские спортсмены на соревнованиях нередко спорили, по чьим правилам играть в эту игру, что привело к тому, что образовались два отдельных вида спорта. Впервые к ө кпар наряду с көк-бөрү ввели в программу ВИК в 2022 году в Турции. Тогда в к ө кпаре выиграли казахстанцы, а в көк-бөрү – кыргызстанцы. В Астане в 2024 году произошло то же самое.

Фаворитами в обоих видах спорта много лет являются сборные Кыргызстана и Казахстана. В обеих этих странах к ө кпар и көк-бөрү собирает стадионы болельщиков, а также поддерживается властями.

Удары камчой и угрозы от силовиков

12 сентября на ВИК в Астане прошел финал игры по көкпару. Сборная Кыргызстана вела в первом тайме со счетом 3:1, когда казахский спортсмен Улан Байтореев дважды ударил камчой кыргызского игрока Кубанычбека Султана уулу. После этого началась потасовка между игроками двух сборных и матч приостановили, спортсменов пытались успокоить местные охранники.

Кыргызская команда требовала удалить Улана Байтореева с поля, но судья назначил ему лишь две штрафные минуты вне игры.

Через некоторое время матч продолжился и привел к поражению сборной Кыргызстана, которая тут же подала свой протест. Она обвинила хозяев игры в агрессивном поведении и несправедливом судействе.

«Это несправедливый результат. Для нас Кыргызстан — чемпион. Это был позор, — сказали кыргызские болельщики журналистам «Радио Озодлик» . — [Спортсмены из Казахстана] сами нарушали правила. Все видели, как их игрок ударил нашего спортсмена камчой. Судья постоянно свистел в пользу казахов. Это нечестная игра. Были удары камчой, были свистки в пользу соперника. Мы разочарованы. Очень разочарованы».

В свою очередь казахский улакчы Абылайхан Нышанбеков рассказал, что его сокомандник ударил камчой соперника после серии оскорблений от него.

«Это задело его гордость и произошел удар камчой. Во время игры бывают различные ситуации. Но то, что происходит во время игры, остается в рамках игры, думаю. Никто никого кулаками не бил, был удар камчой» , — сказал Нышанбеков.

Во время церемонии награждения несколько игроков кыргызской сборной показательно сняли свои серебряные медали и покинули церемонию награждения, не дослушав гимн Казахстана. Казахстанские игроки назвали этот поступок «нежеланием» кыргызстанцев идти на диалог.

После этого конфликт вышел за пределы игрового поля, когда в интернете завирусились видео «агрессивной» игры. Усугубило ситуацию интервью кыргызского спортсмена Эрлана Абдыкапарова, заявившего о давлении со стороны полиции и сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Мы знали, что будет несправедливо, но чтобы до такой степени… Судьи нас материли, а милиционеры и спецназ избивали наших игроков. Ко мне подошел сотрудник КНБ, показал удостоверение, сфотографировал и начал пугать, что я сею раздор между народами. Давление было сильное», — говорил Абдыкапаров в интервью УТРК Спорт.

Позже в КНБ Казахстана заявили о том, что они не участвовали в охране Всемирных игр кочевников и тем самым не могли оказывать давление на кыргызстанцев.

Реванш или дисквалификация?

Эксперт Федерации көк-бөрү Кыргызстана Рамис Кудайбергенов настаивает, что насчитал более 14 грубых нарушений правил со стороны казахских спортсменов.

При этом главный судья ВИК по көкпару Тасканбек Есентаев говорит, что никаких грубых ошибок со стороны судей не было. По его словам, ударившего соперника камчой казахстанца Улана Байтореева удалили с поля на две минуты. Он добавил, что кыргызская сторона требовала полного удаления Байтореева с поля, но это не предусмотрено правилами көкпара.

Есентаев считает, что нужно принять меры против «некультурного поведения» кыргызских спортсменов, которые ушли во время церемонии награждения, сняв с себя медали и не дослушав гимн Казахстана.

«По положению Игр кочевников, у нас нет штрафов или дисквалификации, но мы будем писать на имя председателя организационного комитета и на имя президента [Всемирной конфедерации] этноспорта господина [Билала] Эрдогана: он соорганизатор и у него есть полномочия. Конкретно не могу сказать, возможно, это будет штраф или дисквалификация. Если дисквалификация на три года, значит, следующие Игры кочевников они пропустят, не будут принимать участие в соревнованиях по көкпару» , — сказал Есентаев.

Также Есентаев добавил, что не получал письменный протест от команды из Кыргызстана, хотя по правилам протест подается в течение часа после игры.

16 сентября кыргызская федерация көк-бөрү предложила казахской сборной матч-реванш. По словам ее главы Рамиса Джунусалиева, в случае, если он состоится, судить игру будет специалист из третьей страны.

«1 ноября предлагаем сборной Казахстана сыграть теми же составами, что и на ВИК, в көк-бөрү и көкпар, — сказал он. — Это спорт, игра не должна становиться причиной раздора между двумя народами. Мы готовы отказаться от личных амбиций ради согласия наших народов».