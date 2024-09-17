В городе Баткене с 11 по 17 сентября прошла очередная встреча топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Как рассказали в Кабмине, на встрече стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии госграницы на оставшихся участках. Стороны решили продолжить эту работу на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.

Ранее рабочие группы встречались в августе. Тогда по итогам переговоров стороны подписали протокол.

В конце июля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. По словам спецпредставителя Кабмина КР по приграничным вопросам Назирбека Борубаева, оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе. Эти участки он назвал «сложными».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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