На рынках российского города Красноярска силовики провели масштабный рейд и задержали 520 человек. Об этом сообщается на сайте городского Следственного комитета.

По данным комитета, из них 417 человек — иностранцы. У каждого из них взяли мазок эпителия внутренней стороны щеки, чтобы проверить их причастность к преступлениям.

«Выявлены граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились на территории города Красноярска с нарушениями миграционного законодательства»,

— говорится в сообщении комитета.

Также там отметили, что у 92 мигрантов было гражданство РФ, однако те не встали на воинский учет «своевременно». Теперь им вручили повестки в военкомат.

По выявленным нарушениям уже инициирован вопрос о привлечении мигрантов к административной и уголовной ответственности. При этом не менее семи мигрантов будут рекомендовать к выдворению из России.

Рейд прошел в двух районах города — Советском и Центральном. По версии следствия, преступная группа «организовала на территории тепличного комплекса в Березовском районе Красноярского края незаконное пребывание и осуществление трудовой деятельности граждан Узбекистана».

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.

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