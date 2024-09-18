Парламентарий Чынгыз Ажибаев предложил ввести запрет до того момента, пока в Бишкеке не появится инфраструктура для мопедов и самокатов.

По его словам, сейчас на этих видах транспорта в основном ездят молодые люди, которые сбивают людей на пешеходах и сталкиваются с машинами на дорогах.

Его коллега Жылдыз Садырбаева сообщила, что за последние полгода случилось 109 ДТП с участием скутеров, мопедов и самокатов.

Ранее власти планировали ввести правила езды на самокатах: например, запрет на езду в нетрезвом виде, наличие фонарика на нем и прочее. При этом для езды на мотоциклах и скутерах требуется водительское удостоверение со спецкатегорией. За его отсутствие предусмотрен штраф.

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