Находящийся в СИЗО бывший сотрудник Академии наук Жоомарт Карабаев заявил об угрозах, поступивших от следователя ГКНБ. Письмо Карабаева опубликовала в Фейсбуке правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

«11–12 сентября 2024 года Азат Султаналиев угрожал мне в здании ГКНБ КР, когда я был без моих адвокатов. Его слова были следующими: «Если ты обнародуешь мои действия в ходе расследования в средствах массовой информации, интернете или социальных сетях, то не обижайся. Будь уверен, что независимо от того, где ты находишься — в СИЗО или в другом месте — я тебя достану и перекрою [тебе] кислород», — пишет в своем письме Карабаев.

Также он добавил, что спецслужба преследует его за то, что он открыто рассказал о незаконных политологических экспертизах.

В самом ГКНБ пока не комментировали заявление Карабаева.

Мать Карабаева обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять под личный контроль это дело. Она сказала, что беспокоится за жизнь своего сына. В заключение женщина попросила прощения за своего сына и его высказывания.

Бывший сотрудник Академии наук Жоомарт Карабаев раскритиковал своего коллегу за то, что тот пишет «удобные» экспертные заключения по заказу ГКНБ. Вскоре Карабаева задержали сотрудники спецслужбы — его обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам».

Адвокаты говорят, что единственное «доказательство» его вины — очередная экспертиза того самого коллеги, посвященная уже самому Карабаеву.

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