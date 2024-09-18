Спикер ЖК Нурланбек Шакиев на заседании парламента 18 сентября прокомментировал предлагаемые поправки в закон «О свободе религии и религиозных объединениях».

Он заявил, что «государство не вмешивается в религиозные дела».

«Законопроект разработан самими специалистами и учеными Госкомрелигии. Затем мы будем рассматривать его. Преждевременно [люди] говорят, что запретят носить платки и совершать даават. Никаких запретов [на ношение] платков не будет. В нашей традиции и религии девушки и матери носят платки. Кроме того, с помощью даавата многие избавились от алкологолизма, наркозависимости и других негативных явлений»,

— заявил торага.

Шакиев подчеркнул, что законопроект направлен на упорядочение этих процессов.

Ранее Госкомрелигии выставило на общественное обсуждение поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Законопроектом предлагается ввести штрафы за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, и ввести запрет на создание партий на религиозной основе, а религиозным деятелям запретить баллотироваться в выборные органы страны, принимать участие в агитации и спонсировать избирательные фонды.

Инициатива стала широко обсуждаться в обществе. 5 сентября президент Садыр Жапаров провел совещание по законопроекту. На нем стало известно, что документ доработают и на рассмотрение парламента представят новую редакцию проекта закона. На следующий день президент освободил Тойгонбая Абдыкарова от должности главы Госкомрелигии.