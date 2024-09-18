Задержанный ранее Улан Жапаров, племянник президента Садыра Жапарова, отпущен под домашний арест на срок следствия, до 19 сентября. Об этом сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.

По данным пресс-службы, суд принял решение еще 24 августа, удовлетворив ходатайство следователя СУ ГУ ГКНБ. Так, ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.

Племянника президента Улана Жапарова задержали в июле этого года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, комментируя произошедшее, заявил, что «руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью».

Это не первый раз, когда задерживают Улана Жапарова. В начале июля 2023 года его задержали по делу о коррупции на Таможне. Комментируя это, сам глава государства отмечал, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение». В октябре прошлого года Улана Жапарова отпустили под домашний арест.

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