Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и организациям дошкольного образования принимать в класс и группы не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Об этом пишут «Известия», журналисты которого ознакомились с этими документами.

По данным издания, рекомендации уже направили в регионы и некоторые учебные заведения уже используют их. Авторы рекомендаций говорят, что эту цифру следует рассматривать исключительно как целевой ориентир, а не как реализацию запретительных мер на обучение таких детей.

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком»,

— говорится в рекомендациях министерства РФ.

В российском ведомстве считают, что большая численность таких детей в классах и группах негативно отражается на образовательном процессе.

Об этих рекомендациях сообщили первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» направляли запрос в министерство с просьбой ввести ограничения для детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, до 10% от численности класса. В ответ ведомство согласилось с предложениями парламентариев.

«Министерство просвещения поддержало наши предложения. Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся»,

— сказала Лантратова.