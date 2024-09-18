В Московской области с 1 января 2025 года мигрантам запрящено работать по патентам в сфере торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования.

Замглавы правительства региона Наталия Масленкина объяснила это тем, что выросло число жалоб местных жителей на работу мигрантов. По ее словам, запрет ввели для «минимизации потенциальных конфликтов».

«При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тысяч человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», — заявила Масленкина.

Ранее «Агентство» посчитало, что российские власти ограничили работу мигрантов в трети из всех регионов. Чаще всего иностранцам запрещают работать в такси.

После теракта в подмосковном «Крокусе» по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Кроме того, президент Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов. Теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.