В Ленинском райсуде Бишкека 19 сентября прошло очередное заседание под делу бывших и действующих журналистов Temirov Live. На нем представители гособвинения попросили судью допросить на суде экспертку Нуржан Нарынбаеву, которая делала независимую экспертизу по просьбе стороны защиты и ее экспертное заключение приобщено к делу. По данным «Апреля», в своей экспертизе она не обнаружила призывы к захвату власти.

По мнению прокурора, Нарынбаеву «нужно обязательно допросить», так как в деле имеются противоречия между экспертами обвинения и эксперткой защиты. Он отметил, что показания Нарынбаевой может отразится в подготовке на мнение гособвинения при подготовке прений и мнение суда при вынесении решения.

Против вызова в суд экспертки выступили адвокаты обвиняемых. По их словам, Нарынбаева занята в другом деле и уже дала свое заключение. Одна из фигуранток дела, глава проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе» Махабат Тажибек кызы обвинила прокуроров в затягивании процесса.

По итогу судья удовлетворил ходатайство гособвинения, но сделал замечание прокурору, так как тот не был готов к прениям. Следующее заседание по делу назначено на 26 сентября.

В деле журналистов Temirov Live 13 фигурантов. 11 действующих и бывших сотрудников проекта задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам, включая расследователя Болота Темирова и журналиста Улана Нурманбетова, предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

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