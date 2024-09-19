Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала решение судов об оправдании экс-главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева, обвиняемого в халатности, приведшей к убийству Айзады Канатбековой.

Как отметили в организации, суды, оправдав Матмусаева, нанесли

«удар по всем кыргызским женщинам».

«Похищение невест — это незаконная практика похищения женщин для принудительного брака, и это серьезная проблема в Кыргызстане. Несмотря на заявления главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о готовности его службы бороться с гендерным и бытовым насилием, правоохранительные органы в основном остаются равнодушными к бесконечным крикам о помощи от женщин, сталкивающихся с ужасающим насилием»,

— заявили правозащитники.

В заключение в организации заявили, что власти КР «должны выполнить обещания по борьбе с гендерным и бытовым насилием и начать относиться к нему как к серьезному преступлению, в том числе путем полного расследования и судебного преследования всех случаев».

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля 2021 года в 5 часов утра. Через два дня были найдены тела Айзады и ее похитителя Замирбека Тензызбаева. Уголовное дело по факту смерти девушки позже было закрыто, поскольку напавший на нее Тензызбаев покончил жизнь самоубийством. А пятеро причастных к ее краже были приговорены к 6,5-7 годам лишения свободы.

Первомайский райсуд Бишкека 8 мая оправдал экс-главу ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева по делу о халатности милиционеров, приведших к убийству девушки. Тогда, по словам адвоката потерпевшей стороны Нурбека Токтакунова, судья заявила, что не было доказательств того, что Матмусаев должен был ввести план «Перехват». Сам же Матмусаев на одном из заседаний заявил, что не признает своей вины.

Бишкекский горсуд 13 сентября оставил в силе решение Первомайского райсуда об оправдании Матмусаева.

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