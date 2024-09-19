Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал, что всех коррупционеров будут сажать в колонии, даже если они признали свою вину и сотрудничали со следствием. Об этом он заявил на открытии нового здания ГКНБ в Кадамжайском районе Баткенской области.

По его словам, сейчас суды назначают пойманным за коррупцию людям штрафы и отпускают их на свободу. Ташиев утверждает, что после такого мягкого наказания эти же люди через несколько лет вновь приходят на свои должности и занимаются коррупцией.

«Мы сажаем воров, сажаем воров, а потом они выходят на свободу. Мы даже сами устали от этого. Что мы должны сделать? На законном уровне ужесточить наказание за коррупцию», — заявил Ташиев.

Глава спецслужбы предлагает исключить из законов возможность назначения штрафов и оставить лишь реальные уголовные сроки, а также запретить применять к ним условно-досрочное освобождение. Также он хочет запретить близким родственникам коррупционера работать на госдолжностях.

Ташиев добавил, что за последние годы более 10 сотрудников судебной системы были пойманы за коррупцию, но все они смогли избежать тюрьмы.

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