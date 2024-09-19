Депутат ЖК Акбокон Таштанбеков на заседании парламента 19 сентября сообщил, что в Иссык-Атинском районе сотрудницу увольняют из акимиата за то, что она женщина.

Парламентарий обратился к главе Кабмина Акылбеку Жапарову с просьбой проконтролировать деятельность акимов. Ведь их назначили «для борьбы с коррупцией, а не для того, чтобы они возглавили ее».

«Вчера обратилась руководительница аппарата [райадминистрации]. Она рассказывает, что [аким] сказал ей уволиться со словами: «ты женщина, а мне нужен [сотрудник] мужчина». Нельзя отстранять [от работы] за то, что она женщина. Сказал бы, что не справлялась с обязанностями, опаздывает на работу и тд. Это нарушение Конституции»,

— заявил Таштанбеков.

Проблема гендерного неравенства в кыргызской политике и на госслужбе остается актуальной многие годы. Женщинам сложнее попасть в политику и оставаться на руководящих должностях.

«Клооп» в своем исследовании в 2021 году выяснил, что в Кыргызстане для чиновниц существует «стеклянный потолок»: чем выше должности, тем меньше там женщин.

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