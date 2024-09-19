Депутаты ЖК, среди которых бывший замглавы МВД Суйун Омурзаков, предложили внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях. Проект закона поступил в парламент.

По мнению инициаторов документа, граждане распространяют в соцсетях фото и видео с участием милиционеров «с целью дискредитации» .

«Указанные действия порочат честь и достоинство не только сотрудников правоохранительных органов, но и в целом наносят существенный урон имиджу всего государства. Тогда как благополучие и инвестиционная привлекательность любого государства в глазах туристов и бизнес-сообщества является политическая стабильность, то есть доверие граждан к госорганам»,

— говорится в справке-обосновании.

Так, за ведение фото и видео материалов с последующим распространением в соцсетях гражданам грозит штраф в 5000 тысяч сомов или арест от пяти до семи суток.

Не так давно в соцсетях распространилось видео, снятое с участием инспектора УОБДД в одном из супермаркетов Токмока. На видео правоохранитель взвешивал маленькие бананы и брал чек за них, а в пакет клал большие. Работник супермаркета на видео отметил, что «этот сотрудник неоднократно посещает магазин и проделывает эту махинацию».

В результате инспектора освободили от должности с понижением, а его начальнику объявили выговор.

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