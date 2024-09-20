Сотрудники Института омбудсмена 20 сентября провели мониторинг в СИЗО-1 и поговорили с находящимся там экс-сотрудником Национальной академии наук Жоомартом Карабаевым. Ранее он пожаловался на угрозы со стороны сотрудника ГКНБ.

Как рассказали в пресс-службе акыйкатчы, Карабаев пожаловался на нарушение его прав во время следствия.

«Он попросил омбудсмена защитить его права. По словам Карабаева, при проведении следственных действий в отношении него применили физическую силу»,

— сообщили в Институте омбудсмена.

В этой связи акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призвала госорганы принять меры для обеспечения соблюдения прав Жоомарта Карабаева. Кроме того, омбудсменка направила обращение в Генпрокуратуру с призывом провести проверку по жалобам экс-сотрудника НАН и принять соответствующие меры.

Ранее Карабаев заявил об угрозах, поступивших от следователя ГКНБ Азата Султаналиева. По его словам, сотрудник спецслужбы «угрожал ему в здании ГКНБ, когда тот был без адвокатов». Письмо Карабаева опубликовала правозащитница Гулшайыр Абдирасулова. В самом ГКНБ заявление Карабаева не комментировали.

Жоомарт Карабаев находится под стражей в СИЗО-1 с июля этого года. Ему предъявили обвинения по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами (части 3 статьи 278 УК КР).

Адвокаты Карабаева уверены, что причиной уголовного преследования их подзащитного стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.

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