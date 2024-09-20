Кыргызстанцы, живущие в Москве, жалуются на то, что не могут зачислить своих детей в государственные российские школы. Их обращение опубликовала в соцсетях общественная деятельница Ассоль Молдокматова.

Они также сообщили, что их не пускают в посольство Кыргызстана в РФ. В связи с этим мигранты попросили Кабмин и Жогорку Кенеш обратить внимание на их проблему.

«Не можем устроить своих детей в государственные школы. Хотя мы здесь официально работаем. Мы налогоплательщики. Они, ссылаясь на то, что мы не проходим проверку, вообще в этом году не берут наших детей. У нас более тысячи детей не могут обустроиться в школу, и мы все сидим дома. Среди нас есть граждане, имеющие статус ВНЖ, РВП и гражданство РФ. Мы не можем достучаться до посольства, нас не пускают»,

— заявили обратившиеся.

В МИД КР, комментируя обращение, сообщили, что посольство направило обращения в администрацию президента РФ, МИД РФ и департамент образования правительства Москвы по этому вопросу. По данным ведомства, всего 224 ребенка ждут зачисления в школы Москвы и области.

«По информации российской стороны трудности с зачислением детей в образовательные учреждения, прежде всего, обусловлены отсутствием свободных мест в некоторых школах»,

— пояснили в МИД.

В МИД заверили, что этот вопрос находится на особом контроле ведомства и работа с российской стороной по разрешению сложившейся ситуации продолжается.

По официальным данным на начало 2024 года, в России проживали более 411 тысяч кыргызстанцев. Однако информации о том, сколько из них дети школьного возраста, нет.

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