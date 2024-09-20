В Минздраве сообщили, что «регистрация случаев кори в стране имеет тенденцию к снижению». По данным ведомства, основная циркуляция вируса сейчас наблюдается в Бишкеке и в двух районах Чуйской области, где распространение вируса поддерживается за счет стационарных очагов.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с 1 по 17 сентября в стране зарегистрировано 49 случаев кори. Тогда как за июль зарегистрировали 828 случаев, а за август — 260 случаев. Всего же с начала 2024 года в Кыргызстане зарегистрировано 13 320 случаев кори.

В Кыргызстане вспышка кори началась в 2023 году. Основной причиной роста заболеваемости в РЦИ называли «большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых».

После этого в стране запустили кампанию по дополнительной и подчищающей иммунизации в областях. Так, в Таласской области привит 91% детей целевой группы, в Иссык-Кульской области — 86%, в Нарынской и Баткенской областях доля привитых детей составила 76% и 72%.