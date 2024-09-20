По данным спецслужбы, 383 590 акций купил бывший руководитель компании Б.Р.А. по заниженной стоимости.

«В 2019 году Б.Р.А., занимая должность председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз», под предлогом правительственной программы по продаже активов и имущества данного предприятия российской компании «Газпром» выкупил ценные бумаги у миноритарных акционеров. Затем, пользуясь своим должностным положением, выкупил указанные акции компании по заниженной стоимости и оформил на своих аффилированных лиц», — заявили в Госкомитете.

В ГКНБ сообщили, что после «проведенных мероприятий» Б.Р.А. добровольно передал государству оформленные на его аффилированных лиц акции «Кыргызнефтегаза» на сумму 65 млн 615 тысяч сомов.